Kerajaan kaji pindaan undang-undang dakwa pengirim, penerima lori lebih muatan

KUALA LUMPUR: Kerajaan sedang merangka pindaan undang-undang bagi membolehkan tindakan diambil bukan sahaja terhadap pemandu dan syarikat pengangkutan tetapi juga pengirim serta penerima barangan yang terlibat dalam aktiviti lori membawa muatan berlebihan.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata langkah itu penting bagi memastikan keseluruhan ekosistem industri logistik bertanggungjawab dan mematuhi had muatan yang ditetapkan.

Beliau mengingatkan kepada pengirim serta penerima barangan bahawa tindakan hanya dikenakan kepada pemandu dan syarikat pemilik kenderaan tersebut ketika ini.

Loke berkata isu muatan berlebihan bukan sahaja menyumbang kepada kemalangan malah memberi impak besar kepada kerajaan dan rakyat kerana ia mempercepat kerosakan jalan raya serta meningkatkan kos penyelenggaraan.

Beliau menjelaskan orang ramai selalu mengadu kenapa jalan di Malaysia berlubang-lubang dengan antara punca besar ialah masalah lori lebih muatan.

Apabila jalan rosak teruk, bukan sahaja kos penyelenggaraan meningkat malah risiko kepada pengguna terutama penunggang motosikal juga tinggi.

Loke berkata pemandu lori dan syarikat pengangkutan sering terpaksa akur dengan tekanan daripada pemilik kuari atau kilang untuk membawa muatan berlebihan bagi mengurangkan kos operasi dan bersaing antara satu sama lain.

Justeru, beliau berkata Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) akan mengambil tindakan lebih tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar had muatan ditetapkan.

Pendekatan kerajaan bukan hanya terhadap syarikat pengangkutan dan pemandu lori tetapi juga punca masalah itu.

JPJ akan memanggil industri kuari, industri besi dan beberapa sektor lain yang dikenal pasti banyak terlibat dalam aktiviti ini untuk diberi peringatan.

Selain itu, Loke berkata kerajaan menggalakkan dasar road to rail iaitu memindahkan pengangkutan kargo berat dan berisiko dari jalan raya ke kereta api bagi mengurangkan risiko kemalangan serta kerosakan infrastruktur.

Beliau menekankan kerajaan ingin menggalakkan kargo berat diangkut melalui kereta api bukan di jalan raya selari dengan dasar road to rail yang sedang dilaksanakan. – Bernama