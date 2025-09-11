Kerajaan lancar program francais baharu untuk perkasa masyarakat India

PETALING JAYA: Kerajaan akan melancarkan inisiatif baharu berkaitan francais bagi menyokong pembangunan masyarakat India.

Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan menyatakan program julung-julung kali ini digubal kementerian melalui Perbadanan Nasional Bhd.

Beliau berharap masyarakat India berpeluang menyertai sektor francais sama ada sebagai pemberi atau penerima francais dengan sokongan pembiayaan KUSKOP.

Ketua Setiausaha KUSKOP Datuk Seri Khairul Dzaimee Daud bersama pegawai kementerian telah bekerja keras membangunkan program tersebut.

Ramanan yakin inisiatif ini bakal menjadi platform terbaik bagi masyarakat India untuk mengembangkan perniagaan.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Forum Perniagaan Inklusif ASEAN Kelapan di sini.

Ramanan yang memantau projek melibatkan kuil dan sekolah Tamil berkata pasukannya sedang mengumpul senarai kuil untuk mempercepat penyempurnaan projek.

Mengenai peruntukan untuk sekolah Tamil menubuhkan makmal ICT serta pembinaan enam sekolah baharu, kerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan sedang dijalankan.

Program lain di bawah kendalian KUSKOP mencatatkan impak yang bagus dengan peruntukan digunakan sepenuhnya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan RM5 juta untuk menaik taraf makmal ICT sekolah Tamil dan RM20 juta untuk tambah baik kuil Hindu.

Forum Perniagaan Inklusif ASEAN melancarkan Rangka Kerja Pembangunan Bakat dan Kapasiti untuk Perniagaan Inklusif ASEAN.

Rangka kerja ini menjadi pelan hala tuju membantu negara anggota memperkukuh kapasiti perniagaan mengguna pakai model IB.

Perniagaan Inklusif dan Perusahaan Sosial berperanan sebagai pemacu ketahanan ekonomi ASEAN yang menjana keuntungan serta membawa harapan.

Malaysia menyokong agenda ini melalui dasar di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 dengan sasaran menjelang 2030.

Sasaran utama termasuk pembangunan Pelan Tindakan IB Malaysia yang menyediakan insentif bersasar kepada syarikat.

Pelan itu juga menyasarkan pengiktirafan kepada 100 syarikat yang mengamalkan model IB serta melibatkan 5,000 penerima manfaat. – Bernama