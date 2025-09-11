Polis siasat elemen tunggang isu perobohan Kampung Sungai Baru

MELAKA: Polis akan menyiasat kewujudan pihak tertentu yang cuba menunggang isu perobohan di Kampung Sungai Baru, Kuala Lumpur sehingga mencetuskan insiden balingan batu yang mencederakan pegawai kanan polis pagi tadi.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata siasatan menyeluruh akan dijalankan bagi mengenal pasti sama ada wujud elemen oportunis politik yang sengaja memanipulasi situasi untuk menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam kalangan masyarakat.

Beliau menyatakan bahawa pihak tertentu ini kelihatan membela rakyat tetapi sebenarnya menghasut dan menyebarkan maklumat palsu serta menimbulkan tohmahan.

Saifuddin Nasution menegaskan bahawa kebebasan berhimpun tidak boleh disalah guna dengan melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang seperti mencederakan penjawat awam.

Beliau telah bercakap dengan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail untuk mengambil tindakan segera dan tegas mengesan pelaku insiden tersebut.

Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Sulizmie Affendy Sulaiman cedera di kepala dipercayai terkena balingan batu oleh individu tidak dikenali ketika mengawal keadaan dalam operasi pemotongan bekalan elektrik.

Operasi berkenaan dijalankan susulan arahan mahkamah berhubung proses perobohan struktur rumah di kawasan Kampung Sungai Baru.

Saifuddin Nasution mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan gejala hasutan yang boleh menyebabkan keadaan tidak tenteram dalam masyarakat sekiranya tidak dibendung.

Beliau mengulangi bahawa Kerajaan MADANI kekal dengan pendirian menghormati hak rakyat untuk berhimpun sebagaimana dijamin Perlembagaan Persekutuan.

Menteri Dalam Negeri menekankan bahawa kebebasan berhimpun perlu datang bersama tanggungjawab dan tidak boleh disalahgunakan.

Rekod selama tiga tahun membuktikan bahawa hampir 98% daripada notis pemberitahuan kepada pihak polis untuk perhimpunan diberikan fasilitasi oleh pihak polis.

Ini membuktikan bagaimana kerajaan menghormati kebebasan rakyat untuk berhimpun secara aman dan bertanggungjawab. – Bernama