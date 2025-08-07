Kerajaan pertimbang naikkan cukai tembakau untuk kesihatan awam

PUTRAJAYA: Kerajaan sedang mempertimbangkan cadangan menaikkan kadar cukai tembakau sebagai sebahagian daripada komitmen pembaharuan kesihatan awam dan fiskal.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan langkah ini diambil memandangkan tiada semakan semula cukai tembakau dalam tempoh yang lama.

Pada masa ini, cukai tembakau Malaysia berjumlah 58.60 peratus daripada harga runcit tanpa mekanisme rasmi bagi pelarasan berkala.

“Saya setuju dengan semangat untuk sentiasa sihat, bukan sekadar kerana saya tidak merokok, tetapi juga adanya kempen anti-merokok,” kata Anwar.

Beliau mengulas kemungkinan semakan cukai tembakau dalam Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan Oktober depan.

Anwar menyatakan perkara itu selepas menghadiri sesi libat urus Belanjawan 2026 hari ini.

Ahli ekonomi sebelum ini mencadangkan kadar cukai tembakau dinaikkan kepada 60-75 peratus.

Dalam RMK13 minggu lepas, kerajaan berhasrat memperluas cukai prokesihatan merangkumi tembakau, vape dan alkohol.

Langkah ini bukan sahaja untuk meningkatkan hasil cukai tetapi juga menggalakkan perubahan sikap dan mengurangkan penyakit tidak berjangkit (NCD).

NCD seperti penyakit jantung, strok dan diabetes sering dikaitkan dengan gaya hidup tidak sihat.

Anwar menekankan penjagaan kesihatan tetap menjadi keutamaan kerajaan ekoran tekanan sistem awam akibat inflasi perubatan dan populasi menua. – Bernama