Kerajaan utamakan peluang pendidikan rakyat dalam Belanjawan 2026

IPOH: Kerajaan sentiasa memikul tanggungjawab untuk menyediakan peluang pendidikan yang mencukupi serta mengutamakan rakyat termasuk pelajar cemerlang bagi melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi dalam negara.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sedang berusaha memperluas peluang pengajian di dalam negara di samping membuka ruang kepada pelajar untuk menyambung pengajian di institusi luar negara.

Beliau berkata kerajaan mendengar semua masalah dan mencari penyelesaian melalui perundingan yang baik termasuk isu berkaitan Unit Pusat Universiti.

Anwar menegaskan rakyat Malaysia akan sentiasa diutamakan walaupun terdapat 170,000 pelajar luar negara yang ingin belajar di sini.

Kerajaan menyediakan 1,500 tempat untuk pelajar cemerlang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia dan matrikulasi dalam Belanjawan 2026.

Beliau berkata demikian di hadapan 1,500 pelajar yang juga calon Sijil Pelajaran Malaysia pada Program SPM Cemerlang MADANI di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yuk Choy.

Semasa pembentangan Belanjawan 2026, kerajaan bersetuju menambah 1,500 tempat baharu bagi pengajian ijazah sarjana muda dalam 10 bidang utama di lima universiti penyelidikan negara.

Bidang tersebut termasuk undang-undang, perakaunan, ekonomi, perbankan, kewangan Islam, kecerdasan buatan dan bahasa dengan keutamaan diberikan kepada pelajar cemerlang.

Anwar menekankan kehadiran pelajar antarabangsa penting dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hab pendidikan global.

Beliau menegaskan kehadiran pelajar antarabangsa tidak menjadi ancaman kepada peluang pendidikan rakyat tempatan memandangkan mereka membayar yuran penuh.

Kerajaan sentiasa meletakkan pendidikan sebagai bidang utama yang diberikan peruntukan antara tertinggi dalam pembentangan belanjawan setiap tahun.

Anwar bersyukur kerana rantau ini aman membolehkan peruntukan paling besar diberikan kepada pendidikan bagi masa depan negara. – Bernama