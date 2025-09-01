Kerani insurans rugi RM600,000 ditipu sindiket saman pegawai polis

GEORGE TOWN: Seorang kerani di sebuah pejabat insurans mengalami kerugian melebihi 600,000 ringgit selepas menjadi mangsa sindiket penipuan panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis.

Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizee Ismail menyatakan kejadian itu bermula apabila wanita berusia 61 tahun itu menerima panggilan daripada individu yang mengaku sebagai pegawai bank.

Pemanggil tersebut memaklumkan mangsa bahawa ada individu telah menggunakan kad kredit atas namanya tanpa pengetahuannya.

Mangsa terus menafikan dakwaan tersebut lalu panggilan itu disambungkan kepada seorang lagi individu yang memperkenalkan diri sebagai pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor.

Suspek yang menyamar sebagai pegawai polis itu kemudian meminta butiran peribadi mangsa untuk tujuan semakan kononnya.

Selepas itu suspek memberitahu mangsa bahawa dirinya didakwa terlibat dalam kes pengubahan wang haram.

Mangsa kemudian diarahkan untuk memberikan semua maklumat akaun banknya yang masih aktif kepada suspek.

Azizee berkata suspek kemudian mengarahkan mangsa membuat pemindahan wang ke beberapa akaun bank yang diberikan atas alasan untuk tujuan siasatan.

Sepanjang tempoh 14 hingga 28 Ogos yang lalu, mangsa telah melakukan sebanyak 14 transaksi pindahan wang ke empat akaun bank tempatan yang berbeza.

Jumlah keseluruhan wang yang dipindahkan oleh mangsa mencecah 601,850 ringgit.

Mangsa hanya menyedari dirinya telah ditipu selepas memaklumkan perkara tersebut kepada anak perempuannya.

Mangsa kemudian tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah.

Kes tersebut kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana penipuan. – Bernama