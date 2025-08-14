KKDW tubuh HLC rentas kementerian perkasa agenda luar bandar

KUALA LUMPUR: Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) memperkukuh agenda pembangunan luar bandar menerusi penubuhan rasmi High-Level Committee (HLC) Pembangunan Desa.

HLC berfungsi sebagai platform strategik untuk membincangkan dasar dan pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan HLC akan disokong jawatankuasa kerja berasaskan enam bidang fokus utama.

Bidang tersebut merangkumi pendidikan, pembangunan usahawan, ekonomi desa, teknologi, pelancongan desa, dan infrastruktur desa.

Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata HLC akan bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun.

“Penubuhan HLC selaras dengan aspirasi Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) yang menekankan tatakelola bersepadu,“ katanya.

Kerajaan berhasrat mengurangkan penghijrahan belia ke bandar dengan mewujudkan lebih banyak peluang di desa.

Inisiatif ini turut bertujuan melahirkan lebih ramai teknousahawan desa dan memperkukuh peranan Lembaga Kemajuan Wilayah.

Ahmad Zahid mempengerusikan mesyuarat pertama HLC di Bangunan Ahli Parlimen yang dihadiri menteri berkaitan.

Antara input utama mesyuarat termasuk meningkatkan kemudahan sekolah luar bandar dan memperkukuh promosi pelancongan desa.

Isu kebajikan warga emas serta golongan berkeperluan khas turut diberi perhatian dalam mesyuarat tersebut.

Inisiatif rentas kementerian seperti UP_TVET telah memberi impak langsung kepada pemegang taruh desa.

Program Inap Desa Tahun Melawat Malaysia 2026 dijangka memacu pelancongan desa sebagai daya tarikan utama.

Karnival Mega 3 Dimensi (KM3D) pula berperanan sebagai platform keusahawanan berskala besar.

Sistem Tunggal Permohonan SBP-MRSM akan menyelaras kemasukan ke sekolah berasrama bagi memudahkan proses.

“Pembangunan desa bukan sekadar membina infrastruktur fizikal, tetapi membina masa depan rakyat,“ ujar Ahmad Zahid.

Beliau yakin HLC akan merealisasikan ekosistem desa yang makmur, lestari, dan menjadi pemacu kemajuan negara. - Bernama