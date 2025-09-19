KKM rancang gabung klinik desa Papar, naik taraf akses kesihatan

KUALA LUMPUR: Kementerian Kesihatan merancang untuk menggabungkan Klinik Desa Simpudu dan Klinik Desa Biau di Papar, Sabah serta menaik taraf fasiliti itu kepada Klinik Kesihatan Jenis 3 di tapak baharu.

Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Dzulkefly Ahmad berkata usaha ini memastikan akses perkhidmatan kesihatan lebih menyeluruh dan berkualiti kepada penduduk setempat.

Beliau menegaskan iltizam KKM dalam memastikan rakyat Sabah terus menerima rawatan terbaik meskipun berdepan cabaran alam dan infrastruktur.

Kementerian meluluskan peruntukan RM1 juta tahun hadapan untuk merobohkan struktur lama Klinik Desa Simpudu dan membina klinik baharu di tapak bersebelahan.

Bangunan sedia ada tidak lagi selamat digunakan berikutan mendapan tanah akibat hakisan tebing sungai.

Klinik Desa Simpudu mula beroperasi sejak 2011 dan menjadi tunjang perkhidmatan kesihatan primer kepada lebih 6,229 penduduk.

Klinik Desa Biau yang beroperasi sejak 2004 akan menampung rawatan semua pesakit dari Klinik Desa Simpudu selama enam hingga sembilan bulan sepanjang tempoh pembinaan.

Dzulkefly mengarahkan kerja-kerja pembaikan kecil di ruang belakang Klinik Desa Biau bagi dijadikan parkir berbumbung serta ruang menunggu.

Beliau juga meninjau Klinik Desa Gadong yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini dan memberikan perkhidmatan kepada lebih 8,700 penduduk.

Peruntukan segera RM50,000 telah diluluskan bagi tujuan penggantian peralatan yang rosak di Klinik Desa Gadong.

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah diarahkan mengenal pasti tapak baharu di atas tanah Persekutuan bagi membina semula Klinik Desa Gadong.

Lokasi sedia ada terletak di kawasan berisiko tinggi dan sentiasa terdedah kepada banjir.

Inisiatif ini menjamin keselamatan, keselesaan dan keberlangsungan rawatan kepada masyarakat setempat dalam jangka masa panjang. – Bernama