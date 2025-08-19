Konflik Iran-Israel lonjak harga minyak global, MITI pantau kesan ekonomi

KUALA LUMPUR: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) meramalkan konflik Iran-Israel yang berterusan bakal mendorong kenaikan harga minyak global.

Lonjakan harga minyak itu dijangka meningkatkan kos bahan mentah dan logistik, seterusnya menjejaskan sektor strategik negara.

Menurut MITI, sektor seperti elektrik, elektronik, kimia, petrokimia, automotif dan makanan diproses akan terkesan akibat tekanan inflasi import.

“MITI akan terus memantau kesan tidak langsung bagi memastikan kestabilan ekonomi negara,” jelas kementerian dalam kenyataan bertulis di laman Parlimen.

Kerajaan sedang mempergiat usaha mempelbagaikan sumber bekalan antarabangsa sebagai langkah mitigasi.

Pelaburan dalam pengeluaran tempatan bahan mentah kritikal juga digalakkan untuk kurangkan kebergantungan terhadap import.

Jawapan MITI itu diberikan sebagai respons kepada soalan Datuk Andi Muhammad Suryady Bandy (BN-Kalabakan) mengenai kesan konflik terhadap ekonomi Malaysia.

Konflik ini berpotensi mengganggu kestabilan geopolitik di Timur Tengah, terutamanya di laluan kritikal seperti Selat Hormuz.

Malaysia menyambut baik gencatan senjata yang diumumkan pada 24 Jun 2025 bagi mengurangkan ketegangan.

Selat Hormuz mengendalikan kira-kira satu pertiga perdagangan minyak dunia, dan sebarang gangguan boleh jejas pasaran global.

Negara Asia seperti China, Jepun dan Malaysia antara yang paling terkesan jika berlaku penutupan laluan tersebut.

MITI komitmen melaksanakan langkah strategik jangka pendek dan panjang untuk stabilkan rantaian bekalan.

Usaha menarik dan mengekalkan pelaburan langsung asing (FDI) berkualiti tinggi turut diperkukuh bagi menjana pertumbuhan ekonomi.

Pemantauan berterusan akan dilakukan bagi menangani kesan konflik terhadap perdagangan dan kestabilan negara. - Bernama