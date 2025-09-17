Koperasi perlu berani langkah ke arah pendigitalan - Ramanan

PUTRAJAYA: Koperasi perlu berani melangkah ke arah pendigitalan bukan sahaja dalam urusan kewangan tetapi juga pemasaran produk serta perkhidmatan menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan.

Beliau menyatakan koperasi mempunyai peluang besar untuk menerajui inisiatif kelestarian melalui pertanian, tenaga boleh diperbaharui dan pelancongan komuniti ketika dunia bergerak ke arah ekonomi hijau.

Model perniagaan koperasi yang menekankan kepentingan bersama menjadikan ia lebih sesuai untuk memimpin usaha kelestarian ini.

Ramanan menegaskan gerakan koperasi mempunyai potensi besar untuk terus berkembang namun mesti bersedia melakukan transformasi agar kekal relevan dengan perubahan zaman.

Sejarah telah membuktikan bahawa koperasi adalah entiti yang berdaya tahan ketika berdepan krisis kerana ia sentiasa mengimbangi matlamat ekonomi dan sosial.

Koperasi perlu mempunyai visi yang jelas dan memberi inspirasi kepada anggotanya dengan sentiasa meninjau semula visi tersebut agar sesuai dengan cabaran semasa.

Aspek tadbir urus mesti diberi perhatian kerana hanya dengan pengurusan yang cekap dan amanah barulah aset serta kekayaan koperasi dapat dijaga dengan baik.

Komunikasi yang jelas antara kepimpinan dan anggota koperasi perlu diperkukuh supaya semua pihak memahami hala tuju yang telah ditetapkan.

Koperasi bukan sahaja dapat menyokong pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 malah menjadi pemangkin kepada agenda Ekonomi MADANI yang menekankan ekonomi hijau, digital dan keterjaminan makanan.

Inilah masa untuk koperasi menonjolkan peranannya sebagai pemacu pembangunan ekonomi rakyat secara inklusif, mampan dan berdaya tahan.

Ramanan mendedahkan terdapat 16,000 koperasi berdaftar di seluruh negara setakat ini dengan 2,000 daripadanya dikenal pasti sebagai tidak aktif.

Beliau menyatakan koperasi Malaysia masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan koperasi di India yang sangat ke depan.

Mengenai program Jom@Coop, Ramanan berkata ia merupakan langkah yang diambil oleh Institut Koperasi Malaysia dalam mendekati rakyat terutama pemimpin dan seluruh warga koperasi.

Program ini menjadi medium untuk mendengar denyut nadi koperasi rakyat dan menyampaikan ilmu pengetahuan secara terus kepada masyarakat.

Inisiatif ini juga berfungsi sebagai jaringan kerjasama antara IKMa dengan agensi-agensi di bawah kementerian dalam menyantuni rakyat.

Lebih 5,500 peserta mengikuti program Jom@Coop 2025 yang menampilkan forum perbincangan, bicara ilmu dan pameran produk.

Program tersebut menjadi platform pembaharuan koperasi yang segar serta inklusif untuk seluruh warga koperasi Malaysia. – Bernama