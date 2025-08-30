KPT lancar jelajah pendidikan tinggi pertama di Sabah untuk santuni komuniti

KOTA KINABALU: Program Jelajah Pendidikan Tinggi merupakan manifestasi komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) mendekati masyarakat luar bandar dan pedalaman Sabah bagi memperkasa pembangunan pendidikan tinggi terutama dalam kalangan generasi muda di kawasan itu.

Siri jelajah yang pertama kali diadakan di Sabah itu bukan hanya menjadi platform memperluas akses maklumat mengenai peluang pendidikan tinggi ditawarkan universiti atau institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET), malah turut menjadi medium perkongsian ilmu melalui pelbagai latihan bermanfaat bersama komuniti setempat.

Ia dilaksanakan selari dengan semangat KPT “Berkongsi Ilmu, Menyantuni Komuniti” yang telah menjelajah ke beberapa lokasi di “Negeri di Bawah Bayu” itu termasuk Kota Belud, Sepanggar, Kudat, Kota Marudu, Lahad Datu, Tawau, Sandakan, Sipitang dan Tenom mulai Julai lepas.

Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustapha Sakmud berkata inisiatif itu bertujuan memastikan anak-anak Sabah tidak ketinggalan mendapat maklumat penting berkaitan kursus ditawarkan serta laluan kemasukan ke setiap institusi pengajian tinggi, politeknik dan kolej komuniti.

“Program ini adalah satu konsep dan jenama baharu diperkenalkan di Sabah sebagai platform mewujudkan peluang berinteraksi secara langsung supaya maklumat berkaitan mudah difahami.”

Mustapha berkata kerajaan sentiasa beriltizam untuk memastikan akses pendidikan dapat diperluas ke seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak.

Bagaimanapun berdasarkan pemerhatian beliau, akses maklumat berhubung perkara itu agak kurang di Sabah menyebabkan kementerian mengambil inisiatif untuk membawa terus wakil universiti, politeknik dan kolej komuniti turun padang bertemu komuniti negeri itu supaya mereka mendapat maklumat secara langsung.

Selain penglibatan Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM), Mustapha berkata, siri jelajah itu turut disertai universiti dari Semenanjung Malaysia seperti Universiti Malaysia Kelantan (UMK) dan Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi memperkenal institusi tersebut kepada masyarakat Sabah.

Beliau berkata program itu mendapat sambutan menggalakkan kerana selain menjadi medium akses maklumat kemasukan ke institusi terlibat, ia juga menjadi platform penyaluran pelbagai bidang ilmu seperti kemahiran, pertanian dan keusahawanan yang mampu menjana pendapatan masyarakat setempat.

Mustapha berkata kursus pendek turut ditawarkan secara percuma sepanjang siri jelajah itu menerusi Pendidikan Sepanjang Hayat (PSH) merangkumi pelbagai bidang kemahiran antaranya kursus cara pembuatan keropok lekor, bebola ikan, mi kuning, dekorasi serta gubahan bunga dan bakul anyaman.

Langkah itu, beliau berkata bertujuan menguar-uarkan kepada masyarakat Sabah bahawa kursus pengajian PSH juga disediakan di kolej komuniti dengan bayaran serendah RM5 sekali gus menggalakkan mereka untuk mengikuti bidang tersebut di masa depan.

Mustapha berkata Program Jelajah Pendidikan Tinggi itu turut mendekati pelajar sekolah rendah di Sabah bagi membuka ruang pemikiran generasi tersebut terutama dalam bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) menerusi beberapa aktiviti yang diadakan bagi menarik minat mereka dalam jurusan berkenaan.

Beliau optimis program itu akan dapat mengurangkan jurang maklumat seterusnya memastikan akses maklumat pendidikan tinggi sampai terus kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira lokasi, dalam masa sama memberi inspirasi kepada anak muda Sabah untuk yakin melangkah ke universiti mahupun institusi TVET.

“Saya berharap ibu bapa akan dapat menggalakkan anak-anak mereka supaya fokus kepada pendidikan dan mengambil jurusan di kolej komuniti atau politeknik selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).”

Mustapha berkata Program Jelajah Pendidikan Tinggi itu akan diperluas ke negeri lain dengan memberi fokus masyarakat luar bandar, pedalaman, orang asli dan komuniti rentan bagi memastikan golongan tersebut turut sama memperoleh akses maklumat mengenai peluang pendidikan di universiti serta institusi TVET.

Sementara itu, Pengarah Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana UMK Dr Mohd Ikhwan Aziz menyifatkan program jelajah pendidikan tinggi sebagai satu langkah bagus kerana memberi manfaat sangat besar kepada komuniti khususnya golongan usahawan di luar bandar dan pedalaman.

Beliau yang juga tenaga pengajar bagi kursus keusahawanan digital pada siri jelajah di Tenom, berkata seramai 30 peserta yang juga usahawan komuniti dari daerah tersebut diberi pendedahan untuk mentransformasi perniagaan mereka kepada platform digital.

“Kita mendapati masih ramai usahawan komuniti ini belum menukar perniagaan mereka ke dalam bentuk digital.”

Bagi Marybeth Aking, yang menyertai jelajah pendidikan tinggi di Tenom, beliau berasa gembira kerana berpeluang mengikuti Kursus Snowy Mooncake buat kali pertama dan berpeluang mempelajari ilmu membuat kuih itu daripada tenaga pengajar yang akan dimanfaatkan untuk menghasilkan produk sendiri.

“Terima kasih kerana menganjurkan program seperti ini. Saya sangat gembira kerana dapat berjumpa dengan ramai kawan.” – Bernama