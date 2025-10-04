KPWKM sedia bantuan kaunseling untuk peserta misi GSF dan keluarga

KUCHING: Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia menawarkan khidmat kaunseling serta sokongan sosial kepada peserta pelayaran misi Global Sumud Flotilla sebaik mereka tiba di tanah air.

Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan bantuan ini turut disediakan untuk ahli keluarga yang terlibat dalam misi berkenaan.

Beliau berkata sebarang bentuk koordinasi melibatkan peserta misi itu di luar negara akan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Luar.

Kerjasama ini bagi memastikan aspek keselamatan dan tatacara bantuan berada dalam kawalan.

Nancy menegaskan KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat di setiap daerah telah bersiap siaga bagi menyediakan bantuan sewajarnya.

Bantuan tersebut termasuk kaunseling trauma dan rujukan sosial kepada individu serta ahli keluarga yang terkesan atau memerlukan.

Misi Global Sumud Flotilla disertai lebih 500 aktivis dari 44 negara termasuk Malaysia.

Mereka belayar menuju ke Gaza sebagai simbol solidariti serta usaha memecahkan sekatan Israel.

Misi ini membawa bekalan penting untuk penduduk Palestin yang terjejas akibat serangan berterusan rejim Zionis.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan seramai 23 rakyat Malaysia yang menyertai delegasi GSF dan ditahan rejim Zionis akan dibawa keluar dari Israel.

Mereka akan dibawa menggunakan pesawat khas ke Istanbul, Turkiye.

Dalam ucapannya di majlis berkenaan, Nancy menegaskan kejayaan Pusat Sokongan Sosial Setempat di bawah KPWKM dan Yayasan Kebajikan Negara.

Pusat ini berfungsi sebagai benteng sokongan masyarakat sejak ditubuhkan pada tahun 2021.

Sehingga September tahun ini, seramai 134,395 individu menerima manfaat daripada perkhidmatan PSSS.

Perkhidmatan tersebut melibatkan isu seperti tekanan, kemurungan, kebimbangan, penceraian dan beban kewangan.

PSSS turut dinobatkan sebagai projek terbaik dalam Laporan Outcome KPWKM 2024 dengan kadar pematuhan metodologi 96 peratus.

Pencapaian outcome 95 peratus menunjukkan keberkesanan program itu dalam membantu rakyat berdepan pelbagai cabaran sosial.

Program berkenaan turut menyaksikan pelancaran inisiatif Sahabat PSSS YKN: Mahasiswa Prihatin.

Inisiatif ini memberi peluang kepada mahasiswa menjadi sukarelawan serta rakan sokongan awal di peringkat komuniti.

Nancy berkata inisiatif itu memperkasakan golongan muda untuk menjadi ejen perubahan sosial.

Ia menanam nilai empati, kasih sayang dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dalam kalangan mahasiswa. – Bernama