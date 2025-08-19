Kuota pekerja asing untuk 3 sektor utama dibuka hingga 31 Dis

KUALA LUMPUR: Permohonan kuota penggajian pekerja asing bagi tiga sektor utama dan 10 subsektor terpilih kini dibuka sehingga 31 Disember ini. Tiga sektor utama tersebut ialah pertanian, perladangan dan perlombongan.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan kelulusan diberikan secara kes demi kes. Bagi tiga sektor utama, permohonan dibenarkan meliputi semua subsektor di bawahnya.

Bagi sektor perkhidmatan, subsektor yang dibenarkan ialah borong runcit, gudang darat dan pengawal keselamatan. Subsektor lain yang diluluskan termasuk barang logam dan lusuh, restoran, dobi, kargo serta pembersihan bangunan. Untuk sektor pembinaan, pengambilan pekerja asing hanya dibenarkan untuk subsektor melibatkan projek kerajaan. Subsektor perkilangan pula tertumpu kepada pelaburan baharu di bawah MIDA.

Saifuddin Nasution berkata permohonan kali ini terhad kepada agensi berkaitan sektor berkenaan. Beliau membandingkan dengan sebelum ini yang membenarkan ejen dan majikan memohon secara bebas. Proses kelulusan akan melalui tapisan Jawatankuasa Teknikal Pekerja Asing terlebih dahulu. Kelulusan akhir akan dimuktamadkan di peringkat Jawatankuasa Bersama.

Mesyuarat turut bersetuju mengekalkan siling sektoral sedia ada sebanyak 2,467,756 orang hingga 31 Disember. Siling baharu akan beralih kepada had 10 peratus seperti terkandung dalam Rancangan Malaysia Ke-13. Angka semasa meliputi sektor perkilangan, pembinaan, perkhidmatan dan perladangan. Ia juga termasuk sektor pertanian, pembantu rumah asing, pelombongan dan kuari.

Kadar keberadaan pekerja asing pada masa ini ialah 15 peratus. RMK13 menetapkan siling baharu pada paras 10 peratus. Had 15 peratus ini kekal hingga hujung tahun 2025. Siling baharu 10 peratus akan dimuktamadkan pada suku pertama atau kedua 2026. - Bernama