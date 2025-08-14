Labuan berpotensi jadi hab serantau selepas Borneo Flora Festival 2025

PUTRAJAYA: Labuan berpotensi besar menjadi hab tumpuan serantau dalam perdagangan, pelancongan, dan kerjasama rentas negara selepas kejayaan Borneo Flora Festival (BFF) 2025.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wilayah Persekutuan) Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa berkata festival itu menarik lebih 120,000 pengunjung.

Beliau menyatakan pulangan ekonomi melebihi RM35 juta kepada penduduk Labuan.

Jumlah pengunjung itu mengatasi sasaran awal sebanyak 50,000 orang.

Pelawat antarabangsa termasuk dari Filipina, Brunei, Indonesia, Timor Leste, China, dan India turut hadir.

“Acara ini memberi limpahan ekonomi hampir RM22 juta dalam perbelanjaan langsung,“ katanya.

Nilai tambah ekonomi melebihi RM35 juta turut dicatatkan.

Festival itu juga mendorong penambahbaikan infrastruktur seperti jalan raya dan kemudahan awam.

Dr Zaliha berkata demikian pada Majlis Apresiasi Rakan Strategik BFF 2025 di Putrajaya.

Majlis itu dihadiri Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Seri Noridah Abdul Rahim.

Turut hadir ialah Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Haslina Abdul Hamid.

Presiden Perbadanan Putrajaya Datuk Fadlun Mak Ujud juga hadir bersama wakil agensi kerajaan dan media.

Dr Zaliha berkata cabaran seperti kapasiti penginapan terbatas perlu dilihat sebagai peluang.

Beliau menekankan keperluan menarik pelabur dan memperkasa usahawan tempatan.

Kerjasama awam-swasta penting untuk meningkatkan kemudahan dan jaringan pengangkutan.

Kedudukan strategik Labuan di tengah-tengah Borneo menghubungkannya dengan Sabah, Sarawak, Brunei, dan Kalimantan.

Ini membuka akses kepada lebih 20 juta penduduk di rantau ini.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memberi peluang besar kepada Labuan.

Labuan boleh menjadi destinasi persinggahan utama dan hab logistik serantau.

Dr Zaliha mencadangkan penganjuran acara seperti Borneo Arts Festival pada masa depan.

Kerjasama dengan Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Pelancongan akan diperkukuh.

BFF 2025 berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan dari 26 hingga 30 Julai lalu. - Bernama