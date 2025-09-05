Laluan lintasan hidupan liar pertama di Johor dibina di Jalan Kahang-Mersing

JOHOR BAHRU: Laluan lintasan hidupan liar pertama di Johor bakal dibina di Jalan Persekutuan FT50 yang menghubungkan Kahang, Kluang ke Mersing bagi melindungi haiwan dan menjamin keselamatan pengguna jalan raya.

Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar negeri Ling Tiang Soon menyatakan projek berkenaan melibatkan kos keseluruhan sebanyak RM66 juta.

Projek tersebut meliputi kajian awal tanah, geologi, reka bentuk, pemindahan infrastruktur, pembinaan jalan sementara dan jejambat.

Beliau memaklumkan proses tender telah selesai dilaksanakan dan kerja pembersihan pokok di tepi jalan juga telah bermula.

Projek itu dijangka siap sepenuhnya pada Februari 2028 mengikut perancangan yang ditetapkan.

Jalan tersebut terletak di kawasan sempadan Hutan Simpan Labis ke Mersing serta Hutan Simpan Panti dan Kota Tinggi.

Kawasan ini dikenali sebagai ‘Central Forest Spine’ (CFS) dan sering menjadi laluan hidupan liar yang bergerak antara kedua-dua kawasan hutan.

Hutan seluas 31,000 hektar ini merupakan habitat penting bagi hidupan liar termasuk spesies terancam.

Rakaman video sebelum ini memaparkan haiwan seperti Harimau Malaya, gajah, tapir Malaya dan harimau bintang melintas kawasan tersebut.

Ling menekankan terdapat insiden kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan melanggar haiwan liar di kawasan berkenaan.

Pembinaan laluan khas ini diperlukan bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya serta hidupan liar.

Projek menaik taraf jalan sejauh 1.2 kilometer itu merangkumi pembinaan jejambat setinggi lapan meter dan panjang 200 meter.

Pihak berkuasa akan menanam tumbuhan khas di bawah jejambat berkenaan bagi menarik serta memandu hidupan liar menyeberang.

Hidupan liar merupakan komponen penting dalam ekosistem semula jadi dan sumber alam yang perlu dilindungi.

Kerajaan negeri akan terus menggerakkan pelbagai projek pemuliharaan ekologi semula jadi melalui jabatan kerajaan dan GLC.

Ini bagi memastikan Johor mampu mengekalkan keseimbangan ekosistem semula jadi meskipun sedang pesat membangun.

Ling telah melawat projek berkenaan semalam bersama Pegawai Daerah Mersing Jamil Hasni Abdullah serta agensi terlibat. – Bernama