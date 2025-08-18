Lanjutan kontrak MotoGP Malaysia bergantung data pulangan pelaburan

PUTRAJAYA: Keputusan untuk melanjutkan kontrak penganjuran MotoGP Malaysia di Litar Antarabangsa Sepang (SIC) bergantung pada analisis terperinci pulangan pelaburan.

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menekankan pentingnya data untuk meyakinkan Kementerian Kewangan tentang manfaat ekonomi acara tersebut.

“Kita perlu pastikan pelaburan ini bukan sahaja meningkatkan pelancongan tetapi juga menyokong ekonomi dan pekerjaan,“ katanya.

Yeoh menyatakan bahawa MotoGP menjana kira-kira 4,500 peluang pekerjaan sementara setiap tahun.

“Namun, kita juga mahu ada pemindahan kemahiran kepada rakyat Malaysia,“ tambahnya.

Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Jalur Gemilang untuk kontinjen SEA Games Pekak 2025.

Malaysia akan menghantar 53 atlet dan 27 pegawai ke Jakarta bagi pertandingan futsal, olahraga, badminton, dan lain-lain.

Sementara itu, SIC sedang berunding dengan Dorna Sports untuk memperbaharui kontrak MotoGP yang tamat pada 2026.

Hannah juga menyuarakan harapan tinggi terhadap prestasi atlet badminton negara di Kejohanan Dunia Paris.

“Saya yakin pemain RTG seperti Aaron Chia-Soh Wooi Yik dan Pearly Tan-M. Thinaah boleh beraksi cemerlang,“ ujarnya.

Beliau berharap atlet dapat mengelak keletihan dan kecederaan dalam kalendar padat badminton- Bernama