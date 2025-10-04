Laos keluar amaran hujan lebat ketika ribut tropika Matmo menghampiri

VIENTIANE: Biro cuaca Laos telah mengeluarkan amaran hujan lebat di seluruh negara berikutan ribut tropika Matmo yang semakin menghampiri.

Biro tersebut menggesa orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan bersiap sedia menghadapi risiko banjir serta tanah runtuh.

Ribut tropika Matmo sedang bergerak ke arah barat laut dengan kelajuan 20 kilometer sejam.

Ribut ini dijangka akan merentasi Filipina terlebih dahulu sebelum membadai Laos.

Jabatan Meteorologi dan Hidrologi meramalkan ribut petir, angin kencang dan hujan lebat di beberapa bahagian negara bermula 3 hingga 7 Oktober.

Pihak berkuasa menggesa semua komuniti dan pihak berkuasa tempatan supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan.

Hujan lebat berpanjangan berisiko mencetuskan tanah runtuh, banjir kilat dan banjir di kawasan tertentu.

Beberapa wilayah di Laos kini sudah mengalami banjir akibat hujan berterusan. – Bernama, Xinhua