Lapan warga asing ditolak masuk di sempadan Bukit Kayu Hitam

ALOR SETAR: Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS) telah mengeluarkan Notis Penolakan Masuk (NPM) terhadap lapan warga asing yang didapati melanggar syarat kemasukan sebagai pelawat.

Menurut kenyataan rasmi AKPS, kesemua lapan individu tersebut terdiri daripada tiga wanita dan lima lelaki dari Pakistan, India, Afghanistan, Indonesia dan Sri Lanka.

Mereka cuba memasuki Malaysia melalui pintu masuk sempadan di Bukit Kayu Hitam sebelum ditahan oleh pihak berkuasa.

“Kelapan-lapan individu telah diberi NPM mengikut peruntukan Seksyen 8(3) Akta Imigresen 1959/63,” jelas kenyataan itu.

AKPS memaklumkan bahawa semua individu terlibat diarahkan untuk kembali ke negara asal mereka melalui laluan masuk yang sama.

Proses penolakan tersebut dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard (SOP) dan pekeliling jabatan yang sedang berkuat kuasa.

Tiada sebarang rampasan atau tindakan penguatkuasaan tambahan dilakukan dalam kes ini kerana tidak melibatkan unsur jenayah.

Kesemua prosedur dilakukan secara profesional tanpa sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. – Bernama