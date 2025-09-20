Lebih 278,000 haiwan divaksin dalam usaha Sarawak perangi rabies

KUCHING: Seramai 278,840 haiwan telah menerima vaksin di Sarawak sejak negeri itu melancarkan usaha memerangi penyakit rabies.

Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr Sim Kui Hian menyatakan sebanyak 10,957 haiwan telah divaksin di seluruh negeri sepanjang tahun ini.

Beliau mengakui walaupun pelbagai usaha dilaksanakan, cabaran masih wujud dengan 34 kes dilaporkan di Kuching, sembilan di Bintulu, satu di Kapit dan satu di Kota Samarahan.

Ujian makmal terhadap 490 sampel telah mengesan 45 kes positif rabies dengan 42 daripadanya melibatkan anjing.

“Membimbangkan apabila hampir separuh daripada kes ini, iaitu 46% melibatkan anjing peliharaan manakala selebihnya adalah haiwan terbiar termasuk kucing,“ katanya.

Sarawak mencatatkan purata 380 kes gigitan haiwan setiap minggu yang menunjukkan skala masalah yang dihadapi.

Dr Sim menegaskan bahawa bukan hanya gigitan anjing malah gigitan dan cakaran kucing juga menyumbang kepada jangkitan rabies.

Cakaran perlu diberi perhatian serius kerana rabies boleh disebarkan melalui air liur haiwan yang dijangkiti.

“Rabies boleh disebarkan melalui air liur apabila anjing atau kucing yang dijangkiti mencakar anda,“ jelasnya.

Rabies terus menjadi ancaman serius kepada kesihatan awam di Sarawak dengan 85 kes manusia direkodkan sejak 2017.

Daripada jumlah itu, 78 kes melibatkan kematian yang menunjukkan kadar kematian yang sangat tinggi.

Tahun ini sahaja, dua kes kematian baharu telah direkodkan yang membuktikan betapa mendesaknya situasi ini. – Bernama