Lebih ramai pemimpin dunia dijangka hadir Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 - Anwar

SERDANG: Lebih ramai pemimpin negara luar dijangka menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur pada Oktober ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau berkata hal ini susulan kejayaan penganjuran Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 pada Mei lepas, hasil kecekapan luar biasa yang ditunjukkan seluruh jentera perkhidmatan awam dalam memastikan kelancaran acara bertaraf tinggi itu.

“Sebagaimana yang disebut sebelum ini, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengesahkan (kehadiran) dan juga akan melawat Malaysia (bersempena dengan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47) dan saya percaya pimpinan China dan mungkin pimpinan Rusia (turut akan hadir ke sidang kemuncak itu).

“Mengapa saya rasa yakin? Kerana saya lihat kecekapan luar biasa jentera kita. Kementerian Luar, Polis Diraja Malaysia, seluruh kakitangan Jabatan Perdana Menteri, pegawai-pegawai daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, malah seluruh jentera kerajaan bekerja.

“Sidang ASEAN yang kita adakan beberapa bulan lepas itu dianggap antara sidang yang besar, hebat dan paling cermat serta teratur pernah diadakan,” katanya semasa berucap pada Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), di sini hari ini- BERNAMA