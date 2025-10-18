Lelaki serang Dzulkifli direman tujuh hari di George Town

GEORGE TOWN: Lelaki yang ditahan kerana menyerang bekas Naib Canselor Universiti Sains Malaysia Tan Sri Prof Emeritus Dzulkifli Abdul Razak telah direman selama tujuh hari bagi membantu siasatan kes itu.

Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Abdul Rozak Muhammad mengesahkan perintah reman terhadap lelaki tempatan berusia 52 tahun itu bermula dari hari ini hingga 24 Oktober.

“Lelaki yang mempunyai tiga rekod lampau berkaitan jenayah dan 10 rekod kesalahan jenayah narkotik itu kini direman dan polis sedang menjalankan siasatan lanjut kes tersebut,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Beliau menjelaskan kes ini disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan.

Dalam kejadian yang berlaku pada 6.45 pagi semalam, mangsa berusia 74 tahun pulang ke rumah dari masjid selepas menunaikan solat subuh.

Mangsa menyedari kehadiran seorang lelaki disyaki warga tempatan bersembunyi di tepi halaman rumahnya apabila tiba di hadapan rumah.

Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizee Ismail melaporkan suspek tiba-tiba mengacukan objek berwarna hitam ke arah mangsa sebaik mangsa menghampiri.

Suspek kemudian menyerang mangsa dengan objek berkenaan sehingga mengakibatkan kecederaan luka di bahagian kepala.

Mangsa menerima 16 jahitan di sebuah klinik berhampiran selepas kejadian tersebut.

Polis berjaya menahan suspek di Bayan Baru pada 2.30 petang hari yang sama. – Bernama