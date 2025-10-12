Lima ditahan selepas kejar-mengejar dari Gua Musang ke Raub

KUANTAN: Polis menahan lima individu termasuk dua lelaki tempatan dalam kejadian kejar-mengejar dari Gua Musang yang berakhir di hadapan Balai Polis Dong, Raub semalam.

Ketua Polis Daerah Raub Supt Mohd Shahril Abdul Rahman berkata kejadian itu berlaku pada pukul 10.15 pagi.

Pasukan peronda Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang mengesan sebuah kereta Proton Preve yang dinaiki lima individu di Jalan Tanah Putih, Gua Musang, Kelantan.

Pemandu enggan memberhentikan kenderaan ketika diminta berbuat demikian oleh pihak polis.

Kenderaan tersebut memecut sejauh kira-kira 80 kilometer sebelum terbabas di hadapan Balai Polis Dong.

Kemalangan itu mengakibatkan kereta tersebut melanggar tiang lampu isyarat serta sebuah kenderaan lain.

Pemeriksaan mendapati terdapat tiga wanita warga Indonesia tanpa dokumen sah di dalam kenderaan.

Polis juga menemui 34 biji pil disyaki dadah jenis yaba dan satu peket dipercayai syabu.

Dua suspek lelaki tempatan berperanan sebagai pengangkut atau transporter migran.

Mereka menerima bayaran bagi membawa warga asing dari Kelantan ke Kuala Lumpur.

Siasatan lanjut mendapati nombor pendaftaran kereta itu juga palsu.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 (ATIPSOM).

Kes turut disiasat di bawah Seksyen 6(1)(c) Akta Imigresen 1959/63.

Siasatan juga dijalankan mengikut Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952. – Bernama