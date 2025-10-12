Sabah perhebat bidang sukan negeri melalui prasarana dan insentif

TAWAU: Kerajaan Negeri Sabah menerusi Kementerian Belia dan Sukan berusaha memastikan bidang sukan terus diperhebat dan ditingkatkan melalui pembinaan serta penyediaan pelbagai prasarana sukan di negeri itu.

Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor berkata komitmen kerajaan juga turut dizahirkan dengan pemberian insentif kepada atlet yang berjaya mengharumkan nama Sabah dan Malaysia.

Beliau menyatakan harapan untuk melihat lebih ramai atlet Sabah menyerlah di pentas kebangsaan dan antarabangsa.

Hajiji menekankan bahawa Sabah telah membuktikan kemampuan dalam melahirkan atlet berkualiti dengan kejayaan beberapa bintang sukan negeri.

Atlet seperti Farrel Glen Felix Jerus dalam lompat tinggi, Merrywati Manuil dalam silat, Evan Rich Chong dalam memanah, serta Jonathan John dalam tinju telah mengharumkan nama negeri.

Mereka merupakan bukti bahawa anak-anak Sabah mampu menjadi kebanggaan negeri dan negara.

Dalam pada itu, Hajiji berkata penganjuran Sukan Sabah (SAGA) ialah usaha berterusan kerajaan bagi memastikan Sabah tidak ketandusan bakat baharu.

Temasya itu juga menjadi medan mencungkil atlet pelapis untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi.

Hajiji turut berharap SAGA akan berkembang sebagai karnival sukan berprestij yang menarik penyertaan masyarakat secara menyeluruh.

Karnival sukan ini juga diharap dapat melahirkan budaya sukan yang lebih meluas di Sabah.

Beliau menggesa semua peserta SAGA XI di Tawau bertanding dengan disiplin dan semangat kesukanan yang tinggi.

Temasya ini juga diharap menjadi platform untuk mempertingkatkan pencapaian masing-masing.

Sebanyak 9,588 atlet dan pegawai membabitkan 30 daerah di Sabah terlibat dalam temasya SAGA XI Tawau 2025.

Sebanyak 23 jenis sukan dipertandingkan melibatkan 217 acara yang diadakan selama tujuh hari dari 11 hingga 18 Oktober. – Bernama