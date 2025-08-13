Liputan internet Malaysia capai 98.8 peratus setakat Julai 2025

KUALA LUMPUR: Kadar liputan internet dan komunikasi di kawasan berpenduduk Malaysia mencapai 98.82 peratus setakat 31 Julai lalu.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil menyatakan sebanyak 7,489 tapak pemancar 5G telah siap dibina.

Liputan 5G kini mencapai 82.4 peratus di kawasan berpenduduk dengan lebih 28 juta langganan aktif.

Kadar penembusan jalur lebar mudah alih 5G bagi setiap 100 penduduk ialah 82.7 peratus.

Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini.

Soalan dikemukakan oleh Datuk Dr Zulkafperi Hanapi mengenai perkembangan projek 5G dan strategi perluasan liputan ke luar bandar.

Di Parlimen Tanjong Karang, liputan internet mencecah 99.75 peratus manakala Sungai Besar mencatat 99.99 peratus.

Rangkaian 5G kedua oleh U Mobile mula beroperasi pada 14 Julai dengan 1,232 tapak dinaik taraf.

Pelaksanaan JENDELA 1 dijangka siap sepenuhnya menjelang akhir 2025.

Perancangan JENDELA 2 sedang dikaji dan akan diumumkan suku keempat 2025 oleh MCMC.

Penyelesaian pembinaan menara baharu dan teknologi satelit akan dipertimbangkan.

MCMC turut melaksanakan Kempen Internet Selamat untuk meningkatkan kesedaran pengguna.

Kementerian Komunikasi sedang meminda undang-undang bagi menangani jenayah siber seperti penipuan dan buli dalam talian. - Bernama