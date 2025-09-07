MADA kenal pasti hampir 10,000 hektar kawasan tanaman padi untuk pembangunan

BALING: Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah mengenal pasti hampir 10,000 hektar kawasan tanaman padi di bawah seliaannya yang berpotensi untuk ditukar kepada pembangunan lain termasuk perumahan dan industri.

Pengerusi MADA Datuk Dr Ismail Salleh menjelaskan bahawa kebanyakan kawasan tersebut terletak di sekitar Alor Setar dan Jitra di Kedah.

Beliau menyatakan bahawa pemetaan kawasan yang boleh dibangunkan telah dibuat oleh pejabat daerah dan disahkan oleh MADA.

Ismail menekankan bahawa jumlah 10,000 hektar kawasan tanaman padi itu tidak akan dibangunkan secara sekaligus tetapi akan dilaksanakan secara berperingkat.

MADA berjanji akan menggantikan mana-mana kawasan tanaman padi yang ditukar dengan kawasan tanaman baharu bagi menjamin keterjaminan makanan negara.

Ketika ini MADA memiliki kira-kira 100,000 hektar kawasan tanaman padi dan sedang berusaha meluaskan kawasan tersebut.

MADA kini sedang mendapatkan kira-kira 3,000 hektar tanah tambahan untuk dijadikan kawasan tanaman padi yang akan meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 103,000 hektar.

Ismail menjelaskan bahawa walaupun kawasan prime area di bandar mungkin ditukar kepada perumahan dan industri, kawasan-kawasan baharu akan menggantikannya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam mengumumkan persetujuan Kerajaan Persekutuan untuk menukar status kawasan tanaman padi di bandar utama Kedah bagi tujuan pembangunan.

Anwar menyatakan bahawa Setiausaha Kerajaan Negeri sedang berunding untuk mengenal pasti kawasan baharu bagi memastikan keperluan industri, perumahan dan komersial Kedah terjamin. – Bernama