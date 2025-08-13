Mahkamah Persekutuan tolak rayuan AG kes dokumen tambahan Najib

PUTRAJAYA: Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan Peguam Negara berhubung kewujudan dokumen tambahan yang membolehkan Najib Razak menjalani hukuman penjara di rumah.

Keputusan sebulat suara dibuat oleh panel tiga hakim diketuai Hakim Besar Malaya Tan Sri Hasnah Mohammed Hashim.

Hakim Zabariah Mohd Yusof memerintahkan kes dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk semakan kehakiman substantif di hadapan hakim baharu.

Pada 28 April lalu, Mahkamah Persekutuan memberi kebenaran kepada Peguam Negara untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan berkaitan dokumen tersebut.

Najib memohon mandamus bagi mengesahkan kewujudan dokumen tambahan bertarikh 29 Januari tahun lepas.

Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri dan beberapa pihak lain sebagai responden dalam permohonannya.

Najib turut memohon agar responden melaksanakan dokumen tersebut jika ia wujud, termasuk memindahkannya ke kediamannya di Kuala Lumpur.

Hakim Amarjeet Singh sebelum ini menolak permohonan Najib untuk semakan kehakiman, menyatakan afidavit yang dikemukakan sebagai khabar angin.

Najib menjalani hukuman penjara sejak Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan penyelewengan dana SRC International.

Hukuman asal 12 tahun penjara dan denda RM210 juta dikurangkan kepada enam tahun dan RM50 juta selepas pengampunan diraja. - Bernama