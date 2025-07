Malaysia cadang 3 inisiatif utama perkasa industri kreatif ASEAN

KUALA LUMPUR: Malaysia telah mencadangkan tiga inisiatif utama baharu di bawah Kepengerusian ASEAN 2025 bagi memperkukuh kerjasama serantau dalam sektor kreatif, menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching.

Inisiatif tersebut merangkumi ASEAN Co-Production Roundtable, Green Filming and Sustainability Framework, dan Youth Story Labs yang bertujuan mempromosikan naratif inklusif dalam kalangan generasi muda ASEAN.

“Sebagai sebahagian daripada Kepengerusian ASEAN Malaysia, kami berharap untuk memulakan tiga bidang kerjasama utama,” kata Teo semasa berucap di Sidang Kemuncak Filem dan TV ASEAN 2025 yang diadakan bersempena Festival Filem Antarabangsa Malaysia (MIFFest) ke-8.

Beliau menekankan bahawa usaha ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk menjadikan industri kreatif serantau lebih dinamik dan berdaya tahan.

Teo turut menyentuh kejayaan negara dalam menarik penggambaran produksi global melalui Insentif Filem di Malaysia (FIMI), yang telah membantu 128 projek sejak 2013 dengan jumlah rebat RM419 juta.

Insentif ini telah merangsang pelaburan sebanyak RM2.71 bilion ke dalam industri kreatif tempatan.

Antara produksi terkenal yang menggunakan insentif ini ialah siri Lord of the Flies terbitan Sony Pictures dan BBC yang difilemkan di Langkawi, manakala animasi tempatan Ejen Ali: The Movie 2 berjaya meraih kutipan RM59 juta di beberapa pasaran.

Sidang kemuncak anjuran FINAS bersama MIFFest dan Asian Film Alliance Network (AFAN) ini menyediakan platform bagi pembuat dasar, pencipta kandungan, dan pelabur untuk meneroka peluang kerjasama.

“Kisah-kisah yang kita kongsi akan menjadi penghubung dan sumber inspirasi untuk memacu ASEAN ke hadapan,” ujar Teo.

Acara ini akan berakhir pada 26 Julai dengan Anugerah Global Emas Malaysia (MGGA) bagi mengiktiraf kecemerlangan dalam pembikinan filem serantau dan antarabangsa. - Bernama