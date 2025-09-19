Malaysia kecualikan duti produk makanan Palestin sokong ekonomi

KUALA LUMPUR: Malaysia bersetuju secara prinsip untuk mengecualikan beberapa produk pertanian dari Palestin daripada dikenakan duti kastam.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan Malaysia berdiri teguh bersama Palestin dalam usaha membangunkan semula ekonominya.

“Kami berharap dapat bekerjasama rapat dengan rakan Palestin bagi merealisasikan manfaat bersama untuk rakyat kedua-dua negara,“ katanya dalam majlis pertukaran memorandum persefahaman (MOU) antara Malaysia dan Palestin.

Tengku Zafrul berkata MOU itu menjadi bukti visi bersama bagi mewujudkan hubungan perdagangan dan pelaburan yang mampan.

Kerjasama akan fokus pada sektor berpotensi tinggi seperti industri halal, ekonomi digital serta perusahaan kecil dan sederhana.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Hairil Yahri Yaacob mewakili Malaysia dalam pertukaran MOU tersebut.

Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali menandatangani bagi pihak Palestin dengan disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan menyatakan kedua negara bersetuju memperkukuh hubungan dua hala dan ekonomi menerusi MOU tersebut.

Perjanjian ini menjadi asas kepada kerjasama lebih erat dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi.

MOU ini juga bertujuan meningkatkan keupayaan menerusi latihan, pertukaran kepakaran serta galakan kepada kerjasama sektor swasta.

Majlis tersebut turut mengukuhkan komitmen berterusan Malaysia dalam menyokong ketahanan dan pemulihan ekonomi Palestin.

Kerjasama merangkumi pembangunan zon industri, pengukuhan PKS serta peluasan kerjasama dalam bidang industri halal, pelancongan, tenaga dan ekonomi digital.

Palestin merupakan rakan dagang ke-15 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Asia Barat pada tahun 2024.

Eksport utama Palestin termasuk plastik dan makanan berproses, manakala import utama dari Palestin ialah produk pertanian seperti buah kurma.

Malaysia komited untuk memperkukuh lagi hubungan ekonomi dengan Palestin bagi menyokong aspirasi pembangunan dan ketahanan negara itu.

Komitmen ini selaras dengan prinsip solidariti dan kemakmuran bersama antara kedua negara. – Bernama