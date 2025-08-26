Malaysia komited tangani permintaan tenaga AI melalui kerjasama tenaga bersih

BUSAN: Malaysia komited untuk bekerjasama dengan ahli Clean Energy Ministerial (CEM) bagi menangani isu tenaga yang melibatkan kecerdasan buatan (AI).

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof menyatakan pertumbuhan pesat pusat data dan aplikasi berasaskan AI sedang mewujudkan permintaan baharu terhadap penggunaan elektrik.

“Memenuhi permintaan ini secara mampan bukan sahaja memerlukan peningkatan dalam integrasi tenaga boleh baharu (TBB) dan pengukuhan grid kita, tetapi juga pelaburan dalam teknologi penyejukan serta penyimpanan yang inovatif,“ katanya.

Beliau berkata demikian pada mesyuarat 16th Clean Energy Ministerial (CEM16) dan 10th Mission Innovation (MI-10) di Busan.

Malaysia sebagai sebahagian daripada 21 negara anggota dalam Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dijemput untuk terlibat sama dalam forum CEM16/MI-10.

Forum ini diadakan serentak dengan Mesyuarat Menteri Tenaga APEC dan 2025 World Climate Industry EXPO.

CEM merangkumi 24 negara anggota dan pelbagai organisasi antarabangsa termasuk Australia, China, Suruhanjaya Eropah, India, Jepun dan Amerika Syarikat.

Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata AI dan tenaga boleh saling mengukuh antara satu sama lain.

Beliau menjelaskan AI mempercepatkan peralihan kepada tenaga bersih manakala tenaga mampan menyokong pertumbuhan AI.

“Malaysia komited untuk bekerjasama dengan semua rakan kongsi bagi menjadikan peluang ini sebagai kemajuan yang dikongsi dan berkekalan,“ tambah beliau.

Berkongsi perspektif mengenai Malaysia, beliau berkata alat-alat ini penting untuk mencapai sasaran nasional sebanyak 70 peratus kapasiti TBB menjelang 2050.

Pada masa yang sama, AI boleh memacu kecekapan dalam proses industri sekali gus menyumbang kepada pengurangan ketara dalam pelepasan karbon.

Ini akan memberi manfaat kepada seluruh sektor yang menggunakan tenaga tinggi di Malaysia. – Bernama