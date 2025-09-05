Malaysia menuju klasifikasi risiko rendah minyak sawit dengan pensijilan MSPO

KUALA LANGAT: Malaysia sedang menuju ke arah klasifikasi sebagai negara berisiko rendah dalam pengeluaran minyak sawit dengan sokongan pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia (MSPO).

Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan kerajaan sedang mengumpul fakta dan kemajuan terkini pengeluaran minyak sawit negara untuk diiktiraf Kesatuan Eropah.

“Salah satu proses adalah penghantaran data yang tepat secara berterusan,“ katanya selepas mengiringi lawatan Pesuruhjaya Eropah Jessika Rosswall.

Johari menjelaskan terdapat metodologi terperinci sebelum sesebuah negara diklasifikasikan sebagai risiko rendah, risiko standard atau risiko tinggi.

Beliau menekankan pensijilan MSPO yang diwajibkan sejak 2020 sebagai usaha penting yang mungkin mengubah klasifikasi komoditi negara.

Pensijilan itu memperkenalkan sistem kebolehkesanan nasional untuk memantau pergerakan minyak sawit dari ladang ke kilang dan kilang penapisan.

Dengan mengambil kira setiap produk yang dihasilkan, Malaysia dapat menunjukkan amalan kemampanan dan keberkesanan sistem kebolehkesanannya.

“Kita perlu konsisten, dan saya percaya kita hanya menunggu masa sahaja untuk mencapai klasifikasi risiko rendah,“ tambah Johari.

Malaysia kini diklasifikasikan sebagai ‘risiko standard’ di bawah Peraturan Pembasmian Hutan Kesatuan Eropah (EUDR).

Peraturan tersebut mewajibkan pengeksport memastikan produk mereka bebas penebangan hutan dan diperoleh secara sah.

Lawatan Rosswall termasuk melawat Galeri Kelestarian Pusat Pengalaman Minyak Sawit dan Kampung Sungai Judah untuk melihat amalan pertanian regeneratif. – Bernama