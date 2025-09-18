Malaysia mohon tambah kuota haji 31,600 kepada Arab Saudi

KUALA LUMPUR: Malaysia telah menghantar permohonan rasmi kepada kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota jemaah haji bagi musim haji tahun hadapan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menyatakan surat permohonan telah dihantar kepada Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr Tawfiq Fawzan Al-Rabiah.

Beliau berkata jumlah kuota haji untuk Malaysia setakat ini masih kekal sebanyak 31,600 jemaah.

Mohd Na’im membuat pengumuman tersebut selepas menghadiri Majlis Kesyukuran Tamat Operasi dan Penghargaan Sahabat Korporat Tabung Haji Musim Haji 1446H.

Majlis itu diadakan sebagai penghargaan kepada semua agensi kerajaan, swasta serta Sahabat Korporat yang terlibat dalam Operasi Haji Musim 1446H.

Wartawan penyiaran Bernama Radio Nurliyana Farhah Ruslan turut menerima penghargaan dalam majlis tersebut.

Penghargaan turut diberikan kepada 32 Sahabat Korporat yang menyumbang sebanyak RM7.1 juta dalam pelbagai bentuk bagi membantu urusan jemaah haji.

Hadir sama dalam majlis itu Ketua Konsulat Kedutaan Besar Diraja Arab Saudi Ali Abu Hikmah mewakili Duta Besar Arab Saudi.

Pengerusi Lembaga Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussain juga hadir dalam majlis berkenaan.

Mohd Na’im berkata Tabung Haji akan memberikan tumpuan kepada pendigitalan pasport bagi memastikan kelancaran pengurusan haji masa depan.

Beliau yakin tempoh pemprosesan pasport dapat dikurangkan melalui kerjasama dengan kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umrah.

Mohd Na’im menekankan pentingnya inovasi dalam pengurusan Tabung Haji untuk memastikan operasi tahun hadapan berjalan dengan baik.

Tabung Haji juga telah melantik syarikat Penyedia Perkhidmatan Haji baharu di Arab Saudi untuk memberikan perkhidmatan lebih baik kepada jemaah. – Bernama