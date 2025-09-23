Malaysia pengerusi mesyuarat kumpulan kerja ASEAN budaya pencegahan ke-8

KUALA TERENGGANU: Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menganjurkan Mesyuarat Kumpulan Kerja ASEAN Kelapan mengenai Budaya Pencegahan dan Persidangan Penyelarasan Komuniti Sosiobudaya ASEAN ke-21.

Ketua Setiausaha MOTAC Datuk Shaharuddin Abu Sohot merasmikan dan mempengerusikan mesyuarat yang bertujuan mengukuhkan kerjasama serantau dalam mempromosikan budaya pencegahan.

Beliau berkata mesyuarat itu juga akan meningkatkan penyelarasan agenda Komuniti Sosiobudaya ASEAN selaras dengan aspirasi Wawasan Komuniti ASEAN 2045.

Shaharuddin mengulas semula perbincangan dalam mesyuarat sebelum ini yang menegaskan budaya pencegahan sebagai asas usaha ASEAN untuk memupuk masyarakat aman.

Beliau mengetengahkan kemajuan ketara dalam melaksanakan Pelan Tindakan Budaya Pencegahan yang merekodkan 218 inisiatif merangkumi usaha berorientasikan dasar.

Inisiatif tersebut meliputi projek merentas enam teras utama budaya keamanan dan persefahaman antara budaya.

Teras kedua ialah budaya menghormati semua orang manakala teras ketiga melibatkan budaya tadbir urus yang baik di semua peringkat.

Teras keempat terdiri daripada budaya berdaya tahan dan menjaga alam sekitar dengan teras kelima merangkumi budaya gaya hidup sihat.

Teras keenam dan terakhir ialah budaya yang menyokong nilai kesederhanaan dalam masyarakat ASEAN.

Shaharuddin menegaskan komitmen Malaysia untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat ASEAN menerusi inisiatif kerjasama bermakna.

Beliau menekankan kepentingan kolaborasi dalam kalangan semua badan sektor ASEAN bagi memastikan kejayaan pelaksanaan.

MOTAC dalam kenyataan memaklumkan Persidangan Penyelarasan Komuniti Sosiobudaya ASEAN ke-21 dijadualkan berlangsung esok sebagai platform teknikal dan operasi utama.

Persidangan itu akan menyokong kerja Jawatankuasa Pegawai Kanan untuk Komuniti Sosiobudaya ASEAN secara berterusan.

Menurut kenyataan itu, persidangan juga akan memudahkan pelaksanaan isu merentas tonggak dengan menyelaraskan usaha dalam kalangan badan sektor.

Penyelarasan melibatkan badan sektor Komuniti Sosiobudaya ASEAN, Jawatankuasa Pegawai Kanan, badan ASEAN berkaitan dan wakil dari komuniti politik serta ekonomi.

MOTAC memaklumkan Persidangan Penyelarasan memainkan peranan penting dalam memastikan kesepaduan dan sinergi merentas tiga tonggak ASEAN.

Malaysia melaksanakan kepengerusian di bawah falsafah panduan Malaysia MADANI yang menekankan kemampanan, belas kasihan dan inovasi.

Falsafah itu juga menekankan rasa hormat, amanah dan kesejahteraan dalam setiap inisiatif serantau yang dilaksanakan.

MOTAC mengucapkan selamat datang kepada semua perwakilan dan mengesahkan komitmen Malaysia untuk mempromosikan kerjasama kebudayaan serantau.

Kementerian itu menegaskan komitmen untuk menegakkan Kepusatan ASEAN dalam membina komuniti yang aman, harmoni dan berdaya tahan. – Bernama