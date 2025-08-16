Malaysia perkukuh komitmen teknologi nuklear aman melalui CTBT

PUTRAJAYA: Malaysia kekal teguh dalam komitmennya untuk membangunkan teknologi nuklear secara aman melalui Dasar Teknologi Nuklear Negara 2030.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) memastikan pembangunan teknologi ini dilaksanakan dengan selamat dan bertanggungjawab.

Agensi Nuklear Malaysia mengesahkan komitmen ini melalui pelaksanaan Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT).

Malaysia menandatangani CTBT pada 23 Julai 1998 dan meratifikasinya pada 17 Januari 2008.

Nuklear Malaysia mengendalikan dua kemudahan utama di bawah CTBTO, iaitu Stesen Pemantauan Radionuklid RN42 di Cameron Highlands.

Pusat Data Kebangsaan CTBT (MY-NDC) di Bangi turut beroperasi untuk mengesan aktiviti nuklear global.

Kedua-dua kemudahan ini menyediakan data penting untuk penyelidikan saintifik dan sistem amaran tsunami.

Setiausaha Eksekutif CTBTO Dr Robert Floyd mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia dari 13 hingga 18 Ogos.

Beliau meninjau kemudahan RN42 dan MY-NDC serta bertemu pegawai MOSTI bagi memperkukuh kerjasama teknologi.

Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri turut membincangkan peranan CTBT dalam pelucutan senjata nuklear.

Kolokium Kebangsaan CTBT dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran tentang manfaat data CTBT kepada penyelidikan dan keselamatan. - Bernama