Malaysia rugi RM1.22 bilion akibat jenayah siber Januari-Oktober 2024

KUALA LUMPUR: Malaysia mengalami kerugian melebihi RM1.22 bilion akibat jenayah siber dalam tempoh hanya 10 bulan tahun lalu.

Ketua Polis Negara Tan Sri Mohd Khalid Ismail berkata jumlah mengejutkan yang direkodkan dari Januari hingga Oktober 2024 itu mencerminkan skala dan tahap kerumitan jenayah siber yang semakin meningkat.

Beliau menyatakan jenayah siber merangkumi penipuan kewangan, kecurian identiti, pencerobohan data serta penipuan dalam talian.

“Menurut CyberSecurity Malaysia, lebih 5,900 insiden siber direkodkan pada 2023, termasuk 3,705 kes penipuan.

Laporan pencerobohan data sahaja meningkat sebanyak 1,100 peratus berbanding tahun sebelumnya,” katanya ketika berucap pada perasmian Dialog Khas Polis III 2025 di sini hari ini.

Mohd Khalid berkata statistik itu menunjukkan realiti membimbangkan bahawa jenayah siber bukan lagi ancaman sampingan.

Beliau menegaskan jenayah siber menjadi ancaman nyata kepada ekonomi, keselamatan dan keyakinan sosial negara.

“Kami sedang memperkukuh keupayaan forensik digital, menggiatkan koordinasi risikan serta memperluas kerjasama antara agensi dan antarabangsa.

Namun usaha memerangi jenayah siber bukan hanya tanggungjawab polis semata-mata, ia memerlukan penglibatan seluruh kerajaan, sektor swasta dan masyarakat,” katanya.

Mohd Khalid menekankan bahawa kerjasama adalah kunci untuk melindungi integriti digital negara.

“Keselamatan siber ialah tanggungjawab bersama.

Kita semua adalah penjaga integriti digital.

Dialog ini bukan sekadar ruang perbincangan, tetapi medan merangka hala tuju dengan penyelesaian inovatif.

Saya melancarkan dialog khas ini dengan menyeru kesatuan dalam melindungi komuniti dan institusi daripada ancaman jenayah siber yang kian membarah,” katanya.

Beliau berkata polis akan terus memperkukuh kemampuan terutama melalui penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pentadbiran, pengurusan dan operasi.

“Dengan pengenalan AI dalam pasukan, saya yakin banyak cabaran dapat ditangani, masa dapat dijimatkan dan pada masa sama pergantungan kepada sumber manusia semata-mata dapat dikurangkan.

Kami akan berusaha mengintegrasikan inisiatif ini dalam PDRM agar pasukan terus maju seiring perubahan zaman, khususnya dalam bidang teknologi maklumat,” katanya.

Dialog anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) dengan sokongan Kementerian Dalam Negeri, Alpine Integrated Solution dan Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad (KPDRM) itu menghimpunkan 550 peserta termasuk agensi penguatkuasaan, akademia, pakar teknologi serta masyarakat sivil.

Acara berkenaan menampilkan dialog menteri mengenai pengukuhan kerangka pertahanan digital negara, forum pakar undang-undang dan teknologi, serta bengkel berkaitan mekanisme tindak balas siber dan penyelesaian berasaskan kecerdasan buatan (AI). – Bernama