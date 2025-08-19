Malaysia sarankan ASEAN guna ADR selesai isu insolvensi rentas sempadan

KUALA LUMPUR: Malaysia mencadangkan negara anggota ASEAN mengguna pakai Penyelesaian Pertikaian Alternatif (ADR) bagi menangani isu insolvensi rentas sempadan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said berkata ADR menawarkan kaedah lebih pantas dan murah.

“ADR boleh dilaksanakan secara bersama walaupun sistem perundangan berbeza antara negara ASEAN,“ katanya.

Beliau menekankan ADR mampu mengurangkan kos guaman berbanding prosiding mahkamah di negara asing.

Azalina berkata demikian selepas merasmikan Forum Undang-Undang ASEAN 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.

Forum bertemakan ‘Memperkasakan Akses kepada Keadilan dalam Komuniti Ekonomi ASEAN’ itu dihadiri wakil serantau.

Azalina menambah ADR bersifat tertutup, hanya melibatkan tiga pihak iaitu plaintif, defendan dan pengantara.

“Contohnya dalam isu hak cipta, ADR membolehkan penyelesaian tanpa pendedahan awam,“ jelasnya.

Beliau berharap forum ini galakkan negara ASEAN lain mengguna pakai ADR sebagai dasar nasional.

Turut hadir Timbalan Menteri M. Kulasegaran dan wakil UNCITRAL Anna Joubin-Bret.

Forum tiga hari itu menghimpunkan 58 penceramah dan lebih 300 peserta dari dalam dan luar ASEAN.

Perbincangan merangkumi reformasi undang-undang komersial serta isu perniagaan dan hak asasi manusia. - Bernama