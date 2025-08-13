Malaysia sasar jadi hab awan serantau menjelang 2030 melalui dasar baharu

KUALA LUMPUR: Malaysia mengesahkan cita-citanya untuk menjadi hab awan dan digital serantau menjelang 2030 menerusi pelancaran Dasar Pengkomputeran Awan Negara (NCCP).

Menteri Digital Gobind Singh Deo menyatakan dasar ini menyokong objektif MyDIGITAL dan Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia.

Beliau berkata peningkatan satu peratus dalam penggunaan awan dijangka menyumbang RM10.5 bilion kepada KDNK negara.

“Melangkah ke hadapan dengan strategi awan dari 2024 hingga 2028, kita boleh menjana nilai ekonomi tambahan RM110 bilion,“ katanya.

Gobind turut menekankan komitmen Malaysia telah menarik pelaburan besar dalam infrastruktur digital.

“Kita menyaksikan berbilion ringgit disalurkan ke dalam infrastruktur digital negara,“ jelasnya semasa pelancaran NCCP di AAIMS25.

NCCP dibangunkan dengan lima teras utama termasuk membimbing sektor awam dan swasta serta perlindungan data.

“Dasar ini mencerminkan kepercayaan kami bahawa transformasi digital harus inklusif dan menjangkau seluruh sektor,“ ujarnya.

Menurut Kementerian Digital, NCCP akan menyokong pendigitalan lebih cekap untuk sektor awam dan swasta.

Dasar ini turut dirangka untuk meningkatkan kapasiti PKS dalam ekonomi digital.

Sebagai dasar dinamik, NCCP mempunyai fleksibiliti untuk menyesuaikan perubahan teknologi global. - Bernama