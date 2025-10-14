Malaysia sokong pelan damai AS bersyarat untuk hentikan kekejaman Gaza

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Malaysia menyokong pelan damai yang dikemukakan Amerika Syarikat bagi menghentikan pembunuhan dan kemusnahan di Gaza.

Beliau menegaskan sokongan Malaysia adalah bersyarat dengan menuntut pengiktirafan Palestin sebagai negara berdaulat.

“Pelan damai perlu menyelesaikan semua isu termasuk di Tebing Barat serta mengembalikan hak rakyat Palestin yang terusir dari Gaza.”

Anwar menyatakan pendirian ini selaras dengan beberapa negara Islam lain yang berpandangan usaha damai perlu dimeterai segera.

“Keadaan di Gaza terlalu tenat dengan hampir kebuluran menjadikan pertimbangan kemanusiaan sebagai keutamaan.”

Beliau menjawab soalan Datuk Mohd Shahar Abdullah mengenai pendirian kerajaan terhadap pelan damai AS berhubung konflik Palestin-Israel.

Malaysia tidak diundang menghadiri rundingan pelan damai di Sharm El-Sheikh Mesir susulan pendirian sokongan bersyarat negara ini.

“Pelan damai yang mengandungi 20 perkara tidak menyentuh soal hak rakyat Palestin dan isu pendudukan penjajahan di Tebing Barat.”

Anwar berkata pendirian Malaysia menyeru gencatan senjata mendapat penghargaan daripada Hamas melalui surat yang diterimanya.

Malaysia akan menumpukan usaha pembinaan semula sekolah hospital dan masjid di Gaza dengan kerjasama beberapa negara.

“Jepun China Brazil dan Afrika Selatan turut menyatakan komitmen membantu pemulihan wilayah berkenaan.”

Qatar dan Arab Saudi bersetuju mempercepat bantuan kemanusiaan termasuk kemudahan asas ke Gaza.

“Putera Mohammed bin Salman menyatakan kesediaan menyalurkan bantuan segera khususnya kemudahan asas.”

Malaysia akan mempercepat pelaksanaan Kerjasama Negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestin yang dipengerusikan bersama Jepun.

Menjawab soalan Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Anwar berkata Malaysia bersedia menghantar pasukan perubatan dan menyertai pasukan pengaman PBB.

“Malaysia bersedia kalau diminta atau diperlukan dan kita tidak pernah menolak penyertaan dalam pasukan pengaman sebelumnya.”

Beliau berpendapat pasukan pendamai merupakan jaminan terbaik bagi memastikan keamanan di Gaza. – Bernama