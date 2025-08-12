Malaysia Techlympics catat 1.4 juta penyertaan tahunan sejak 2022

KUALA TERENGGANU: Program Malaysia Techlympics mencatatkan hampir 1.4 juta penyertaan secara purata setiap tahun sejak dianjurkan pada 2022.

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Mohamad Yusof Apdal berkata program ini berjaya menarik 1.03 juta penyertaan pada tahun pertama.

Jumlah itu meningkat kepada 1.82 juta pada 2023 dan 1.31 juta pada tahun lepas.

Bermula Jun lepas, Malaysia Techlympics telah dilaksanakan secara hibrid, iaitu secara fizikal dan dalam talian di pelbagai lokasi di seluruh negara.

Pendekatan ini membolehkan capaian yang lebih luas dan menggalakkan penyertaan komuniti setempat dalam pembangunan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) negara.

Mohamad Yusof berkata inisiatif ini selaras dengan Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN) 2021-2030.

Pelaksanaan program pembudayaan STI dilakukan secara bersepadu, konsisten dan inklusif bagi meningkatkan kesedaran rakyat tentang peranan STI dalam kehidupan seharian.

Melalui Malaysia Techlympics, pelbagai pertandingan berteraskan teknologi seperti AI, IoT, dron, pengekodan dan robotik dipertandingkan di peringkat zon, negeri dan kebangsaan.

Pertandingan ini melibatkan peserta berumur tujuh hingga 30 tahun.

Malaysia Techlympics 2025 Zon Pantai Timur berjaya menarik lebih 2,000 peserta dari 120 buah sekolah di Terengganu, Kelantan dan Pahang.

Jumlah kehadiran peserta yang memberangsangkan ini seiring dengan prinsip keterangkuman MOSTI.

MOSTI ingin memastikan pelajar dan masyarakat di kawasan luar bandar juga mempunyai akses kepada pendidikan STEM.

Program jangkauan keterangkuman turut dilaksanakan di kawasan luar bandar.

Lebih 1,500 pelajar dan 1,000 guru dari Zon Pantai Timur telah terlibat dalam program ini melalui pelbagai bentuk latihan.

Latihan termasuk sesi Training of Trainers (ToT) secara fizikal dan dalam talian. - Bernama