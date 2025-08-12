Reformasi perkhidmatan awam Malaysia lonjak daya saing negara

PUTRAJAYA: Reformasi perkhidmatan awam Malaysia menunjukkan pencapaian ketara dengan kedudukan negara dalam Daya Saing Dunia IMD melonjak dari tangga ke-34 kepada ke-23 pada 2025.

Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata peningkatan ini didorong oleh kecekapan kerajaan yang meningkat lapan anak tangga.

Beliau menyatakan bahawa Pasukan Petugas Khas Reformasi Agensi (STAR) menjadi pemangkin utama dalam penambahbaikan perkhidmatan awam.

“Penambahbaikan ini adalah usaha berterusan yang perlu dirasai rakyat dan memberi manfaat kepada mereka,“ katanya dalam sidang media sempena setahun reformasi perkhidmatan awam.

Antara kejayaan termasuk pemendekan tempoh kelulusan pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran Kulim dari 22 bulan kepada 11 bulan.

Melalui Reformasi Kerenah Birokrasi (RKB), 160 inisiatif penambahbaikan telah dilaksanakan untuk manfaat rakyat dan negara.

Agenda Reformasi Perkhidmatan Awam (ARPA) menekankan lima fokus utama termasuk pembangunan modal insan dan kerjasama awam-swasta.

Shamsul Azri menegaskan bahawa reformasi bukan sekadar mencapai sasaran tetapi memberi impak nyata kepada kehidupan rakyat.

“Jika rakyat tidak merasai kesan reformasi, ia tidak bermakna,“ tegasnya.

Beliau turut mengingatkan penjawat awam agar tidak terlalu selesa sehingga mengabaikan tanggungjawab memberikan perkhidmatan terbaik.

Penguatkuasaan Akta Iltizam tahun ini memastikan undang-undang lapuk dikaji semula setiap tiga tahun bagi memudahkan urusan rakyat.

Shamsul Azri menekankan bahawa reformasi bermula dengan perubahan sikap individu sebelum berkembang ke peringkat organisasi dan negara.

Program nilai seperti Malaysia MADANI dan latihan INTAN dilaksanakan bagi membentuk pegawai berjiwa utuh.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) terus menilai struktur organisasi bagi meningkatkan peluang kenaikan pangkat penjawat awam.

Cabaran utama termasuk kekangan kewangan, terutamanya selepas pengumuman kenaikan gaji di bawah Sistem Saraan Perkhidmatan Awam (SSPA).

Kerajaan tetap komited untuk menambah baik sistem saraan dan struktur organisasi melalui perbincangan berkala dengan Perdana Menteri. - Bernama