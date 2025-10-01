Malaysia ucap takziah kepada Filipina susulan gempa bumi di Cebu

KUALA LUMPUR: Malaysia menyampaikan ucapan takziah dan simpati kepada kerajaan serta rakyat Filipina berikutan gempa bumi kuat yang melanda Cebu dan kawasan sekitarnya.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Malaysia turut bersedih bersama rakyat Filipina atas kehilangan nyawa tragis dan kesusahan yang dialami banyak keluarga.

Beliau merakamkan ucapan takziah mendalam kepada kerajaan dan rakyat Filipina khususnya keluarga yang kehilangan orang tersayang.

Doa dan ingatan Malaysia turut bersama mereka yang cedera, hilang tempat tinggal serta semua yang terkesan akibat tragedi tersebut.

Perdana Menteri menegaskan Malaysia berdiri teguh bersama Filipina dan bersedia memberikan sokongan dalam usaha bantuan serta pemulihan.

Beliau berdoa agar kekuatan dan ketabahan rakyat Filipina membantu mereka melalui hari-hari sukar ini.

Gempa bumi berukuran 6.9 magnitud melanda wilayah Cebu pada kedalaman 5 kilometer kira-kira 19 kilometer timur laut Bogo City.

Gegaran turut dirasai di banyak wilayah berhampiran di kawasan tengah Filipina serta beberapa kawasan di selatan negara itu.

Sekurang-kurangnya 69 orang terbunuh dalam kejadian gempa bumi itu dengan angka korban dijangka terus meningkat.

Kerajaan Filipina sedang menggerakkan agensi-agensi untuk mencari mangsa yang terselamat. – Bernama