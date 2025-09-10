Malaysia, Vietnam perkukuh kerjasama keselamatan siber di AMMTC ke-19

MELAKA: Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengadakan mesyuarat dua hala dengan Menteri Keselamatan Awam Vietnam Jeneral Luong Tam Quang sempena Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Jenayah Rentas Sempadan ke-19.

Pertemuan itu memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama keselamatan melalui Memorandum Persefahaman Rentas Sempadan antara kedua negara.

Kerjasama tersebut khususnya menyasarkan bidang keselamatan siber sebagai agenda utama.

Malaysia memaklumkan sedang dalam proses untuk menyertai Budapest Convention on Cybercrime.

Negara ini juga akan menandatangani United Nations Convention Against Cybercrime di Hanoi pada Oktober secara rasmi.

Delegasi Malaysia turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha KKDATUK Awang Alik Jeman dan pegawai kanan lainnya.

Delegasi Vietnam pula diketuai oleh Ketua Pengarah Jabatan Hubungan Luar Lt Jen Dang Xuan Hong.

Quang menyampaikan jemputan rasmi kepada Saifuddin Nasution untuk melawat Vietnam pada Oktober.

Lawatan tersebut bertujuan terus memperkukuh hubungan dua hala yang telah lama terjalin.

Melaka menjadi hab serantau bagi pertemuan menteri-menteri ASEAN dari 8 hingga 12 September.

AMMTC ke-19 dan mesyuarat berkaitan diadakan bersempena Kepengerusian ASEAN 2025 oleh Malaysia.

Tema “Keterangkuman dan Kemampanan” mencerminkan komitmen Malaysia membina Komuniti ASEAN yang selamat dan makmur. – Bernama