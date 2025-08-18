Malaysia zahir sokongan kepada mangsa banjir di Pakistan dan India

KUALA LUMPUR: Malaysia menyatakan solidariti bersama penduduk Pakistan dan India yang kini berdepan banjir besar sehingga meragut ratusan nyawa serta memaksa ribuan keluarga berpindah.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia turut merasai kesedihan mangsa, lebih-lebih lagi apabila melihat kediaman dihanyutkan arus, keluarga meratapi kehilangan orang tersayang, dan petugas penyelamat berkorban nyawa dalam keadaan berisiko demi menyelamatkan mangsa.

“Dalam waktu sukar ini, rakyat Malaysia bersatu menyokong semua yang terjejas. Kami berkongsi kesedihan anda, dan mendapat kekuatan daripada keberanian, rasa belas kasihan, serta ketabahan yang ditunjukkan ramai pihak di barisan hadapan,” katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini.

Beliau berkata doa dan ingatan rakyat Malaysia sentiasa bersama mereka yang sedang meratapi kehilangan serta yang masih mencari harapan di sebalik tragedi itu. – Bernama