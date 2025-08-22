Masjid, surau WP laksanakan solat hajat, Qunut Nazilah untuk Gaza

PUTRAJAYA: Semua masjid dan surau di bawah seliaan bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) diarahkan agar melaksanakan solat hajat dan bacaan Qunut Nazilah secara serentak selepas solat Jumaat hari ini.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Mohd Na’im Mokhtar dalam kenyataan hari ini berkata, seruan itu merupakan manifestasi doa dan solidariti umat Islam Malaysia terhadap saudara seagama di Gaza yang sedang berdepan krisis kemanusiaan paling parah.

Beliau berkata keadaan di Gaza kini amat membimbangkan dengan krisis kebuluran semakin meruncing, hospital tidak lagi berfungsi dan angka korban yang majoritinya membabitkan kanak-kanak serta wanita terus meningkat saban hari.

“Kita tidak boleh berdiam diri ketika nyawa yang tidak berdosa terus diragut. Doa adalah senjata orang mukmin, tetapi doa mesti diiringi kesedaran dan tindakan bersama.

“Marilah kita mengangkat doa dengan penuh pengharapan agar Allah SWT mengurniakan keselamatan, kekuatan dan kemenangan kepada rakyat Palestin, serta menghentikan kezaliman rejim Zionis,” katanya - BERNAMA