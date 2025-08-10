Mayat remaja lelaki ditemui terapung di Tasik Putrajaya

PUTRAJAYA: Mayat seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditemui terapung di permukaan Tasik Putrajaya pagi tadi.

Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Aidi Sham Mohamed berkata mayat itu disedari orang awam berhampiran sebuah restoran makanan segera di Presint 2.

“Saksi yang melalui kawasan itu bertindak berenang dan menarik mayat ke tebing,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Pemeriksaan awal mendapati tiada unsur jenayah dalam kejadian tersebut.

Kes ini diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut (SDR).

Mayat remaja itu telah dibawa ke Bahagian Patologi Hospital Putrajaya untuk bedah siasat. - Bernama