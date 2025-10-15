MCMC gesa orang ramai jangan sebarkan gambar mangsa insiden tikaman

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menggesa orang ramai bertindak dengan penuh tanggungjawab dan tidak berkongsi kandungan berkaitan insiden tikaman pelajar di Bandar Utama.

MCMC menasihatkan orang ramai agar tidak menghantar semula atau memuat naik sebarang gambar, video, atau kandungan yang memaparkan mangsa, pelajar lain, atau lokasi kejadian.

Suruhanjaya itu meminta mereka yang telah memuat naik kandungan sedemikian untuk segera memadamkannya bagi menghormati privasi dan maruah keluarga terlibat.

Tindakan ini juga bertujuan mengelakkan sebarang gangguan terhadap siasatan Polis Diraja Malaysia yang sedang dijalankan.

MCMC merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang maut dalam kejadian tragis itu.

Suruhanjaya mengingatkan bahawa tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan kandungan sedemikian di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Dalam kejadian kira-kira 9.30 pagi semalam, seorang pelajar perempuan tingkatan empat meninggal dunia selepas disyaki ditikam seorang pelajar lelaki di sebuah sekolah menengah.

Ketua Polis Negara Datuk Seri Khalid Ismail berkata mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian manakala suspek berusia 14 tahun telah ditahan. – Bernama