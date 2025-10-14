MCMC turunkan lebih 130,000 kandungan penipuan sejak 2022

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah mengemukakan 139,880 permohonan kepada penyedia perkhidmatan untuk menurunkan kandungan berunsur penipuan. Seramai 95 peratus atau 133,348 kandungan berjaya diturunkan dari 1 Januari 2022 hingga 30 September lepas.

Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata bagi kandungan berunsur buli pula sebanyak 50,160 permohonan telah dibuat. Sebanyak 77 peratus atau 38,470 kandungan telah berjaya diturunkan dalam tempoh yang sama.

Beliau menegaskan bahawa tindakan penurunan ini dibuat berdasarkan aduan yang diterima serta garis panduan komuniti yang telah ditetapkan oleh setiap platform. Tindakan ini juga selaras dengan undang-undang tempatan yang berkuat kuasa.

Fahmi berkata MCMC turut melaksanakan keperluan pelesenan bagi penyedia perkhidmatan pesanan Internet dan media sosial. Mereka perlu memohon dan mendapatkan Lesen Kelas Pemberi Perkhidmatan Aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bermula 1 Januari lepas.

Langkah ini bagi memastikan setiap penyedia perkhidmatan memikul tanggungjawab dalam menguruskan operasi mereka dengan baik di Malaysia. Tanggungjawab ini termasuk menangani kandungan penipuan dan buli secara efektif.

MCMC juga telah menerbitkan Kod Tatalaku Amalan Terbaik Untuk Penyedia Perkhidmatan Pesanan Internet dan Penyedia Perkhidmatan Media Sosial pada 20 Disember 2024. Kod ini menggariskan tanggungjawab penyedia perkhidmatan dalam melindungi pengguna media sosial daripada kandungan memudaratkan.

Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 turut digubal bagi meningkatkan dan menggalakkan keselamatan dalam talian di Malaysia. Akta ini mengawal selia kandungan memudaratkan dan mengadakan peruntukan bagi kewajipan serta obligasi bagi pemberi perkhidmatan aplikasi.

MCMC sedang membangunkan instrumen subsidiari di bawah Akta 866 untuk menangani isu berkaitan. Peraturan dan kod yang sedang dibangunkan oleh MCMC turut memberi tumpuan kepada pengurusan risiko dalam talian.

Kempen Internet Selamat telah dilaksanakan di 3,825 institusi pendidikan melibatkan penyertaan 218,000 peserta setakat 30 September lepas. Seramai 337 program untuk masyarakat umum telah diadakan dengan penyertaan 222,000 peserta seluruh negara. – Bernama