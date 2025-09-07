MITI raih potensi pelaburan RM450 juta dari Belanda dalam sektor E&E

KUALA LUMPUR: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) berjaya meraih potensi pelaburan bernilai 450 juta ringgit dalam sektor elektrik dan elektronik (E&E) serta jentera daripada misi perdagangan dan pelaburan ke Belanda.

Pelaburan berpotensi ini dijangka dapat meningkatkan asas pembuatan teknologi tinggi Malaysia sambil mencipta pekerjaan mahir dan memajukan kerjasama penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang teknologi.

Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan bahawa penyelarasan dengan rakan strategik Belanda ini mempercepatkan pelaksanaan Strategi Semikonduktor Nasional (NSS).

Beliau menekankan bahawa langkah ini mendekatkan Malaysia kepada sasaran 500 bilion ringgit pelaburan dalam sektor semikonduktor dan E&E menjelang tahun 2030.

Semasa misi tersebut, Tengku Zafrul telah mengadakan pertemuan dengan beberapa agensi pembangunan utama Belanda termasuk Brabant Regional Development Cooperation dan Brainport Industries.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengukuhkan perkongsian industri dan daya tahan rantaian bekalan bagi mewujudkan peluang saling menguntungkan dalam sektor teknologi bernilai tinggi.

Tengku Zafrul turut mengetengahkan Malaysia sebagai hab utama di Asia Tenggara untuk rantaian bekalan syarikat Eropah dalam bidang semikonduktor, elektronik dan kejuruteraan kejituan.

Misi tersebut turut menyaksikan pemeteraian Memorandum Kerjasama (MoC) bagi Industri Semikonduktor antara Malaysia dan Belanda di The Hague pada 5 September 2025.

Perjanjian ini bakal memperkukuhkan peranan Malaysia sebagai rakan strategik dalam rantaian bekalan semikonduktor global dan menyokong objektif menjadi hab utama.

Misi perdagangan ini mencerminkan strategi menyeluruh Malaysia untuk menarik pelaburan berkualiti serta memperdalam perkongsian ekonomi dengan rakan dagang antarabangsa.

Pada tahun 2024, Belanda merupakan destinasi eksport terbesar Malaysia di Kesatuan Eropah dan rakan dagang kedua terbesar negara dalam EU.

Jumlah perdagangan antara kedua-dua negara mencecah 41.26 bilion ringgit dengan momentum kukuh yang berterusan pada tahun 2025.

Perdagangan dua hala dari Januari hingga Julai 2025 menunjukkan peningkatan 15.9 peratus kepada 25.76 bilion ringgit atau 5.92 bilion dolar AS.

Belanda juga merupakan pelabur keempat terbesar di Malaysia dengan 314 projek pembuatan bernilai 103.8 bilion ringgit dilaksanakan setakat Jun 2025.

Pelaburan ini telah mencipta sebanyak 55,053 peluang pekerjaan di seluruh negara. – Bernama