MITI yakin ASEAN capai persetujuan penuh DEFA akhir tahun ini

KUALA LUMPUR: Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri yakin ASEAN akan mencapai persetujuan penuh untuk memuktamadkan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN pada penghujung tahun ini.

Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan keyakinan ini susulan rundingan yang telah merekodkan kemajuan sebanyak 69.6 peratus.

Pencapaian itu menjadi fokus semasa beliau mempengerusikan Mesyuarat Khas Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN untuk membincangkan tentang DEFA.

“Saya yakin, dengan semangat ASEAN, kita akan mencapai persetujuan substansial sepenuhnya pada penghujung tahun ini,“ katanya.

Tengku Zafrul menegaskan bahawa DEFA bukan hanya tentang perdagangan digital tetapi juga untuk memastikan ekonomi digital yang inklusif dan saksama untuk semua.

Beliau menambah bahawa DEFA akan membawa ASEAN ke hadapan untuk menjadi hab digital serantau sekali gus memacu pertumbuhan ekonomi. – Bernama