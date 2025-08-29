Melaka lancar Gerakan Anti Buli Murid Asrama untuk sekolah bebas buli

MELAKA: Kerajaan negeri Melaka melancarkan Gerakan Anti Buli Murid Asrama (GAMA) di 38 sekolah berasrama yang melibatkan 11,151 murid.

Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama negeri Datuk Rahmad Mariman berkata inisiatif itu menggunakan pendekatan secara kesedaran, pencegahan awal dan pemantauan berterusan.

“Usaha ini turut mendapat kerjasama Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan pihak sekolah yang terlibat sebagai penggerak utama, secara tidak langsung mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri membanteras gejala buli secara menyeluruh.”

Beliau menyatakan program ini melibatkan pelantikan 38 pegawai Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) sebagai “bapa angkat” bagi memantau serta memastikan keselamatan pelajar di asrama.

“GAMA berperanan sebagai platform kesedaran, pencegahan awal dan pemantauan berterusan, sekali gus memastikan asrama menjadi tempat selamat serta kondusif untuk membina sahsiah murid.”

Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), sebanyak 7,681 kes salah laku buli direkodkan di seluruh negara pada 2024, melibatkan 1,992 kes di sekolah rendah dan 5,689 kes di sekolah menengah.

Di Melaka, kes buli yang direkodkan pada tahun sama adalah 0.12 peratus daripada jumlah keseluruhan murid dan berjaya diturunkan kepada hanya 0.03 peratus pada 2025.

Kes buli merangkumi pelbagai bentuk termasuk fizikal, lisan, bukan lisan, serta buli siber.

“Meskipun menunjukkan penurunan dan berada pada tahap terkawal, satu kes buli sudah cukup meninggalkan parut mendalam dalam kehidupan murid dan menjejaskan kesejahteraan sosial mereka.”

“Kes buli perlu dikaji secara mendalam dari aspek punca berlakunya. Mungkin ia berpunca daripada salah pergaulan atau pengaruh media sosial dan perkara ini akan diteliti secara serius oleh kaunselor agar langkah pencegahan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.”

Beliau menyeru agar GAMA diterjemahkan dalam bentuk tindakan konkrit dan konsisten termasuk sesi kaunseling, latihan kepimpinan murid, program mentor-mentee serta penguatkuasaan disiplin yang tegas. – Bernama