Mohd Joehari letak jawatan presiden FAM atas keputusan peribadi

PETALING JAYA: Peletakan jawatan Datuk Mohd Joehari Mohd Ayub sebagai Presiden Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) baru-baru ini merupakan keputusan peribadi.

Pemangku Presiden FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi menegaskan tiada campur tangan ghaib di sebalik keputusan Mohd Joehari melepaskan jawatan kerusi nombor satu badan induk yang memayungi bola sepak negara itu.

“Saya tidak tahu. Ini keputusan peribadi dia (Mohd Joehari)...kenapa dan bagaimana, apa semua itu saya tak boleh jawab.

“Apa yang mustahak, kita pihak exco (Jawatankuasa Eksekutif) ikut perlembagaan kita. Kita bawa dalam mesyuarat, semua setuju dan hormati keputusan dia,” katanya pada sidang media di sini hari ini.

FAM mengesahkan Mohd Joehari telah menyatakan hasrat melepaskan jawatan presiden menerusi surat peletakan jawatan dihantar baru-baru ini.

Jawatankuasa Eksekutif FAM mengadakan mesyuarat khas kedua penggal 2025-2029 di Wisma FAM Kelana Jaya bagi membincangkan perkara tersebut.

Mesyuarat tersebut dipengerusikan Mohd Yusoff selaku Timbalan Presiden FAM ketika itu.

Jawatankuasa Eksekutif bersetuju menamakan Mohd Yusoff sebagai Pemangku Presiden FAM berkuat kuasa serta-merta selaras dengan peruntukan dalam Statut FAM.

Artikel 42 Perenggan 7 dalam Statut FAM memperuntukkan jika jawatan presiden kosong, timbalan presiden yang paling lama berkhidmat akan menggantikan hingga kongres seterusnya.

Mohd Joehari sebelum ini memegang jawatan Naib Presiden dan merupakan Presiden FAM kelapan serta individu pertama dari Sabah yang menerajui badan induk bola sepak negara.

Beliau menggantikan Tan Sri Hamidin Mohd Amin selepas menang tanpa bertanding pada Kongres Pemilihan FAM bagi penggal 2025–2029 pada Februari lepas.

Mohd Yusoff menolak spekulasi mengenai kemungkinan bekas pemain bola sepak kebangsaan Safee Sali atau bekas Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin menjadi Presiden FAM seterusnya.

“Ada lagi deretan nama akan keluar terutamanya ketika menjelang kongres. Jadi itu semua saya anggap spekulasi dan akhirnya keputusan masih di tangan ahli gabungan,” katanya. – Bernama